Guinée: le chef de la junte reçoit le président de l'UA qui n'oublie pas la transition promise

Le président comorien était à Conakry pour une visite officielle, de travail et d’amitié, de deux jours. Ce n’est pas seulement le chef de l’État des Comores que recevait Mamadi Doumbouya, mais surtout le président en exercice de l’UA qui est impliquée dans la recherche de solutions pour faciliter le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.

Le président des Comores et de l'Union africaine, Azali Assoumani, le 19 février 2023 à Addis Abeba.

Avec notre correspondant à Conakry, Matthias Raynal

Habits civils pour le président de la transition militaire. Lors de ses premiers échanges avec le chef d’État comorien, Mamadi Doumbouya porte un costume pourpre. Il a fait tomber l’uniforme. Les deux responsables ont annoncé leur intention de « dynamiser les relations d’amitié et de coopération entre leurs deux pays », mais cette visite a une double dimension au regard des fonctions occupées par Azali Assoumani.

« C'est beaucoup plus pour venir s'enquérir de la suite de la transition », explique le politologue guinéen Kabinet Fofana, qui y voit une occasion pour l’Union africaine d’assurer le suivi de la transition. « Donc on peut bien comprendre que le président en exercice de l'Union africaine vienne rappeler au CNRD qu'il doit respecter ses engagements conformément au programme qui a été édité entre la Cédéao et la junte militaire. »

Il y a tout juste une semaine, une mission de la Cédéao en Guinée a été reportée. Un sommet de l’organisation sous-régionale est prévu le 9 juillet.

