Après Philippe François, le franco-malgache Paul Maillot Rafanoharana demande à purger sa peine en France

Je rappelle qu'il a servi en France, qu'il est sous-officier de gendarmerie, Saint-Cyrien et qu'il est en réalité français, précisément Franco-malgache. Malheureusement pour lui, il a toute la culture française de droits de l'homme et de libertés publiques et c'est la raison pour laquelle aussi son incarcération doit être extrêmement difficile à vivre tellement elle est hors-la-loi, hors norme.