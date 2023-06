Maroc: pendant trois jours, Essaouira a vibré au son du festival Gnaoua

Depuis jeudi, la mythique cité d'Essaouira et ses remparts ont vibré au son des musiques traditionnelles et du monde entier pendant le festival Gnaoua. Plus de 40 concerts, une fréquentation « exceptionnelle » indique l’organisation. « Dernière danse à Essaouira » : une déambulation sonore du cœur de la médina à la grande scène Moulay Hassan de notre envoyé spécial à Essaouira, Guillaume Thibault.

Le public du festival Gnaoua à Essaouira le 23 juin 2023. AFP - FADEL SENNA

Texte par : RFI Suivre