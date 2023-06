Tchad: le Premier ministre lance un appel à l'aide pour faire face à l'afflux des réfugiés soudanais

Au Tchad, le gouvernement sollicite l'appui et l'assistance des partenaires techniques et financiers pour lui permettre de faire face à l’afflux des réfugiés soudanais sur son territoire. Le Premier ministre du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo s’est adressé samedi au corps diplomatique.

Le Premier ministre tchadien a commencé son intervention en rappelant la situation migratoire à l'est du pays. « Le Tchad accueille en ce moment, à l’Est, plus de 400 000 réfugiés soudanais. La mobilisation de la communauté internationale, face au drame humanitaire et à la détresse que vivent nos frères et sœurs réfugiés soudanais, n’est pas à la hauteur de la mobilisation observée sous d’autres cieux », a insisté Saleh Kebzabo.

Appel à la communauté internationale

Le Premier ministre a donc saisi l'occasion pour lancer un appel à la communauté internationale.« Le gouvernement de la République du Tchad sollicite l’appui et l’assistance technique et financière massive des pays et organisations représentés ici. Cet appel s’adresse aussi à tous les Tchadiens de bonne volonté et aux organisations non gouvernementales, ainsi qu’aux opérateurs économiques », a lancé Saleh Kebzabo.

Urgence de la situation

Le chef du gouvernement tchadien a ainsi rappelé l'urgence de la situation. « Il est plus urgent qu’une conférence internationale ou une table ronde sur la mobilisation des fonds pour aider le Tchad à faire face aux multiples défis, liés à la gestion des réfugiés en cette période de début des pluies, soit convoquée très rapidement. Ces fonds, appuis ou aides, permettaient la prise en charge psychosociale, alimentaire, sanitaire, éducative, d’installation ou d’hébergement ».

