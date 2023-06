«Tshisekedi doit partir»: en RDC, l'opposition se réunit en meeting à Kinshasa

Après deux manifestations reportées et une interdite, l’opposition a tenu un meeting ce dimanche dans la capitale congolaise à six mois des élections générales. La manifestation était autorisée par les autorités et s’est soldée sans incident sur la place sainte Thérèse, au cœur d’un district populaire.

Martin Fayulu lors du meeting à Kinshasa, le 25 juin 2023. © RFI / Pascal Mulegwa

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa C'est aux alentours de 16h que Martin Fayulu, tout de blanc vêtu, est arrivé à Sainte-Thérèse, à Kinshasa. Martin Fayulu, Moise Katumbi, Matata Mpoyo et Delly Sessanga devaient normalement faire pour la première fois ce meeting ensemble. Mais, finalement, ce sont les représentants des trois opposants qui ont accompagné à la tribune Martin Fayulu. Celui qui se fait toujours appeler « président élu » ou « commandant du peuple » est donc monté sur le podium entouré des secrétaires généraux des partis de Moïse Katumbi, Augustin Matata et Delly Sessanga. Les militants, munis de drapeaux, étaient nombreux. Ils ont scandé des slogans contre le régime. « En 5 ans, Tshisekedi n'a rien fait, que dira-t-il en décembre ? », ont notamment lancé les foules depuis le terrain sablonneux. Pour Dieudonné Bolengetenge, le chef du parti de Katumbi,« coûte que coûte, avec ou sans élections en décembre, Tshisekedi doit partir ». « Plus question de fraude, pas question d'accompagner l'incompétence », avance de son côté Franklin Tshiamala, du parti de Matata. Dernier à prendre la parole, Martin Fayulu, lui, a clarifié sa position. « Le mot boycott ne fait pas partie de mon langage », a-t-il dit avant de rappeler ses conditions : la reconstitution du fichier électoral et son audit. Il espère que les rencontres avec l'opposition annoncées par la Ceni serviront à rappeler les conditions énoncées. Le rassemblement a pris fin au crépuscule, les quatre secrétaires généraux main dans la main avec Martin Fayulu. À lire aussiRDC: l'élection présidentielle fixée au 20 décembre 2023