Au Kenya, «le retour de la terreur» après une attaque des shebabs ayant fait cinq morts

Cinq civils ont été tués, et certains décapités, lors d'une attaque, le 24 juin 2023, dans l'est du Kenya attribuée aux jihadistes somaliens shebabs.

Le Kenya est frappé depuis plusieurs semaines par une recrudescence des attaques des jihadistes somaliens shebabs, affiliés à al-Qaïda. Ce 24 juin 2023, cinq personnes ont été tuées dans la région de Lamu au cours d'une attaque d'une rare violence, la dernière d'une série qui, en moins d'un mois, a fait une vingtaine de morts dans les rangs de forces de sécurité.

Le quotidien kényan The Daily Nation titre ce 26 juin 2023 en gros caractères : « Le retour de la terreur ». Ce week-end, le Kenya a effet, une fois de plus, été endeuillé par une attaque revendiquée par les shebabs.

Cette fois, ce sont des civils qui ont été ciblés. Deux villages de la région de Lamu ont été investis par un commando d'une trentaine d'hommes armés de fusils-mitrailleurs et de machettes, samedi en début de soirée. Les femmes ont été enfermées dans les maisons et les hommes sortis de force et ligotés. Certains ont alors été égorgés, d'autres décapités. La police a dénombré cinq morts, dont un lycéen. Un habitant a raconté que les assaillants avaient également pillé des maisons et mis le feu à un magasin.

Depuis début juin, les shebabs multiplient les opérations dans les deux régions du nord-est du Kenya, y compris jusqu'à une centaine de kilomètres de la frontière somalienne. Après des tirs de mortier dans le comté de Mandera, un autobus avait été la cible de tirs le 13 juin, sur une route du comté de Wajir. Une embuscade avait tué huit policiers kényans dans le comté de Garissa le lendemain. Et le 18 juin, une double attaque contre des militaires avaient fait deux morts, déjà dans le comté de Lamu.

