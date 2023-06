Santé: Maurice, modèle à suivre pour la collaboration des laboratoires de l'océan Indien

Benoit Glaud, expert européen en laboratoires et sécurité alimentaire: «Nous travaillerons également sur l'accréditation des laboratoires»

Les laboratoires publics des îles de l'océan sont appelés à se conformer aux normes afin de coordonner leurs efforts dans la lutte contre les épidémies et les risques sanitaires. Benoit Glaud, expert européen en laboratoires et sécurité alimentaire, explique ce projet : « On a évalué un peu les capacités existantes. Il y a des choses qu’on doit améliorer pour le futur, en particulier on va travailler sur l’accréditation des laboratoires. »

Il souligne : « Maurice est bien dotée en laboratoires. Maurice est bien dotée en laboratoires accrédités. Les autres îles ont aussi des laboratoires accrédités, mais il y a des laboratoires qui ne sont pas encore accrédités. Donc, on va travailler avec eux pour valider toutes les méthodes, pour aller vers l’accréditation des laboratoires. Un deuxième point, c’est que les équipements sont de plus en plus compliqués, souvent dans les laboratoires. Donc, on va travailler sur la maintenance des équipements, sur la vérification des équipements, sur la calibration des équipements. Ça, c’est un deuxième point. Puis, le troisième point, c’est que justement on va essayer de mettre en place de façon plus formelle tout ce que sont les plans de surveillance, les plans de contrôle dans chaque pays. Il y aura beaucoup de formations qui seront très techniques. Puis développer des capacités en microbiologie, par exemple sur les virus. »