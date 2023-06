Ouganda: nouvelle action en justice contre le mégaprojet pétrolier de TotalEnergies

Total a imposé des restrictions aux habitants pour l'accès à leurs terres. Ces gens ne pouvaient plus y accéder et cela a eu un impact très négatif sur leur capacité à nourrir et à subvenir aux besoins de leurs familles. Il ne faut pas oublier qu’en Ouganda, 70% de la population dépendent de l’agriculture. Il ne faut pas oublier non plus les inondations causées par les travaux pour construire l'usine de traitement de pétrole du projet Tilenga.