Sénégal: la participation de Taxawu au dialogue national était «cohérente» affirme ce parti d’opposition

Quelques jours après la fin d’un dialogue national sénégalais entre le pouvoir, des partis d’opposition et des acteurs de la société civile, Saliou Sarr, coordonnateur national de Taxawu Sénégal, est revenu sur la participation de la formation de Khalifa Sall à cet événement alors que d'autres membres de la coalition Yewwi Askan Wi n'y sont pas allés. « Sur cette question, nous, nous sommes restés cohérents, droits dans nos bottes », affirme Saliou Sarr, coordonnateur national. « Taxawu est bel et bien membre de Yewwi Askan Wi », réaffirme-t-il par ailleurs.

Au Sénégal, si le flou persiste sur une éventuelle troisième candidature du président Macky Sall pour l’élection prévue en février 2024, l’horizon s’est dégagé pour deux figures de l’opposition après le dialogue national qui s’est achevé le 24 juin 2023.

La Commission politique a acté le principe d’une révision du procès de Karim Wade, et proposé une modification du code électoral qui permettrait à Khalifa Sall de se présenter l’an prochain. L’ancien maire de Dakar est membre fondateur de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi, dont fait notamment partie Ousmane Sonko, qui a catégoriquement rejeté le dialogue initié par le chef de l’État.

Mais pour Saliou Sarr, coordonnateur national de Taxawu Sénégal, le parti de Khalifa Sall reste « ancré » dans la coalition. « Dans la charte de Yewwi Askan Wi, on avait dit "on est ensemble pour avoir une liste commune et unique pour les élections locales, pour les élections législatives, mais à l’élection présidentielle, chaque membre de Yewwi avait la liberté d’être candidat" », affirme-t-il au micro de Charlotte Idrac.

Saliou Sarr défend ainsi la participation de Taxawu Sénégal au dialogue national : « Bon nombre de partis de Yewwi avaient dit : ils ne vont pas au dialogue. Comme ils ont la liberté de dire qu’ils ne vont pas au dialogue, d’autres partis pouvaient avoir la liberté de dire : je vais au dialogue. On comprend leur position, mais sur cette question, nous, nous sommes restés cohérents, droits dans nos bottes. Nous, on dit que dans un pays démocratique, quand la majorité appelle à un dialogue, l’opposition doit aller répondre, parce qu’il est souhaitable que les règles du jeu soient arrêtées de façon consensuelle. »

Le coordonnateur national insiste, en conclusion : « Taxawu Sénégal, avec le président Khalifa Sall, c’est lui l’initiateur de Yewwi, c’est lui qui est parti contacter tout le monde. Taxawu est l’un des trois partis qui sont membres permanents. Taxawu est bel et bien membre de Yewwi Askan Wi. »

