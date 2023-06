Sierra Leone: le bilan mitigé des observateurs du scrutin

La Sierra Leone toujours dans l’attente des résultats de ses élections générales. Les résultats définitifs sont attendus pour mardi. L’arbitrage des observateurs internationaux était très attendu. Ils ont donné un bilan nuancé de leurs observations, saluant un déroulement « globalement pacifique » du scrutin, mais aussi des violences et un manque de transparence dans le processus électoral.

Avec notre envoyée spéciale à Freetwon, Marine Jeannin

Premiers à s’exprimer, dans une conférence de presse conjointe, la Cédéao, l’Union africaine et le Commonwealth ont dressé un bilan similaire.

« La mission note que malgré quelques défis initiaux, le scrutin s'est généralement déroulé sans heurts et dans une atmosphère largement pacifique. Les électeurs ont pu participer librement au processus. La mission salue le sens du patriotisme manifesté par le personnel électoral, les forces de sécurité, la population en général, qui ont collectivement joué leur rôle pour assurer un déroulement pacifique de ces élections générales 2023. »

L'UE plus critique

La Cédéao a seulement regretté que les partis aient communiqué sur les résultats avant leur proclamation officielle.

Les observateurs de l’Union européenne ont également salué « un scrutin globalement pacifique », mais se sont montrés plus critiques sur le reste.

« Nos observateurs ont été directement témoins de violences et de troubles dans sept bureaux de vote pendant le scrutin et dans deux bureaux de vote pendant la fermeture et le comptage des voix. Avant le scrutin, la commission électorale a pris des mesures positives pour atténuer les diverses lacunes et faux pas survenus à différents stades du processus électoral. Cependant, ces efforts ont été éclipsés par un manque de transparence », explique la députée européenne Evin Incir.

Ils ont enfin dénoncé les violences post-électorales… Les tirs des forces de sécurité sur le siège de l’opposition ont fait un mort dimanche soir à Freetown. Les résultats définitifs doivent être annoncés dans les prochaines heures.

