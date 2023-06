Tabaski en Côte d’Ivoire: sur un marché aux moutons, des acheteurs en quête de bonnes affaires

En Côte d’Ivoire, des marchés aux moutons, comme celui de Port Bouët à Abidjan, sont investis par des acheteurs en quête de bonnes affaires alors que la Tabaski 2023, fête musulmane appelée ailleurs Aïd al-Adha ou Aïd el-Kebir, approche. Reportage.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

En Côte d’Ivoire, la fête de l’Aïd (Tabaski) est célébrée ce 28 juin 2023 par la communauté musulmane. En attendant, les familles préparent la fête. Avec une préoccupation majeure : se procurer un mouton.

À Abidjan, la capitale économique, neuf marchés de moutons ont été installés. À cause des pluies, les clients attendent la dernière minute pour acheter leur mouton.

« Les prix sont élevés, ils veulent nous tuer »

Au marché de moutons de Port-Bouët, il y a ainsi ceux qui prospectent… « On va chercher à acheter une grosse bête », prévient un acheteur. Interrogé sur le nombre de personnes attendues chez lui, il répond : « Chez moi, douze à treize personnes au maximum. Sans tenir compte des parts qu’on doit donner aux voisins qui n’ont pas pu s’en acheter. »

Et puis, il y a les gens efficaces, qui trouvent LE mouton idéal, du premier coup d’œil. Mariam Diané peste toutefois sur le prix : « C’est très compliqué. Soyons sérieux. Les prix sont élevés, ils veulent nous tuer. C’est cher mais bon, comme on le connait, que c’est quelqu’un de bien, il a diminué à 380 000. »

Entre 100 000 et 500 000 francs CFA le mouton

Ici, les prix oscillent entre 100 000 francs CFA et 500 000 francs CFA, entre 150 et 760 euros. La négociation dépend de la taille du mouton.

Certains vendeurs viennent du Mali et du Burkina Faso : ils répercutent le coût des tracasseries rencontrées en chemin sur le prix de vente de leurs moutons, comme l’explique Ibrahim Touré : « Les jihadistes, ils nous fatiguent là-bas. C’est ça qu’ils veulent : les moutons et c’est cher. En venant sur la route, les jihadistes bloquent les voitures qui emportent les bêtes. Ça nous fatigue trop là-bas. » Il poursuit : « Ils nous demandent de l’argent. Si on ne donne pas d’argent, ils vont bloquer les animaux. »

Cette année, en Côte d’Ivoire, près de 125 000 moutons ont été mis en vente sur les marchés.

À lire aussiTabaski 2023 en Afrique de l'Ouest: derniers préparatifs, à la recherche du mouton!

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne