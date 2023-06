Aïd el-Ahda, Tabaski: une fête religieuse et familiale en Afrique

C’est l’une des plus importantes fêtes musulmanes, l’Aïd al-Ahda ou Tabaski en Afrique de l’Ouest, est célébrée à partir de ce mercredi. Reportages de nos correspondants au Sénégal, au Gabon, au Tchad et en Mauritanie, sur fond de hausse des prix et de bêlements de moutons.

À la sortie de Dakar, dans la zone dite de «Patte d'Oie», dans l'attente d'un moyen de transport pour les retrouvailles familiales en vue de la Tabaski, mardi 27 juin 2023. © Charlotte Idrac / RFI

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite À Dakar, Babacar est fin prêt pour un départ vers la région de Kaffrine à environ 300 km de la capitale, avec dans ses bagages des boubous et des légumes pour faire la fête. Au bord de la route, dans la zone dite de « Patte d’oie », il attend depuis de longues heures un moyen de transport pour passer quelques jours en famille avant de revenir travailler. Je suis en vacances et pars pour deux ou trois semaines... on mange et on danse La Tabaski est l'occasion de retrouvailles familiales nous raconte Bineta qui rejoint ses proches près de Kaolack Au Gabon, ce mercredi est une journée fériée, chômée et payée à l’occasion de la célébration de la fête du mouton. C'est l'ambiance des grands jours au marché du mouton au Pont d’Akébé où Amir donne à boire et à manger à son troupeau. Il est radieux, ses moutons sont arrivés en forme à Libreville après plus de 3 000 km de voyage : ils viennent du Tchad et du Cameroun. On les différencie grâce à leurs caractéristiques physiques, mais ils sont tous chers, se plaint une acheteuse ! Il y a quelques années une partie des moutons vendus au Gabon venait du Niger. Cette filière a été abandonnée pour des raisons de sécurité. Aujourd’hui, c’est le mouton du Tchad et du Cameroun qui domine sur les marchés. Salim Saleh est l’un des importateurs, explications... D'où viennent les moutons vendus au Gabon ? Yves-Laurent Goma Même complainte au Tchad, acheteurs et vendeurs se plaignent. C'est le rush sur le marché de Ndjamena, écoutez le reportage de notre correspondant Olivier Monodji En Mauritanie, les bénévoles du Forum mauritanien des consommateurs font un constat : cette année les prix augmentent comme d'habitude en raison de la forte demande, mais légèrement moins que les années passées. Selon eux, la récolte a été plutôt bonne et les éleveurs pourront répondre à la demande. Les prix restent élevés mais pas de quoi freiner les consommateurs pour autant selon le vétérinaire Mohamed El-Khadim Jamal, membre du Comité scientifique du forum. Il recommande de varier les ingrédients pour alléger la facture. En Mauritanie, hausse des prix pour la Tabaski : du poulet ou du poisson pour alléger la facture Léa Breuil NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI