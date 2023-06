Jeux de la Francophonie en RDC: le point sur les infrastructures à un mois de l'ouverture

Le 28 juillet 2023, débuteront à Kinshasa les neuvièmes Jeux de la francophonie. Durant 10 jours, les pays francophones du monde entier seront rassemblés dans la capitale congolaise pour participer, comme de coutume, à des compétitions sportives et culturelles. Concernant les sites sportifs, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour que tout soit fin prêt le Jour-J.

Avec notre correspondante à Kinshasa, Olga Masangu

Tout semble évoluer pour le mieux à un mois du coup d’envoi des neuvièmes Jeux de la francophonie. Éric Maloba, superviseur de la commission infrastructures : « Les gradins sont télescopiques, ça veut dire que ce sont des gradins qui comme un meuble, on peut tirer. Il y a une partie au-dessus et une autre partie en bas. Ici, c’est 1 500 places et l'on attend toutes les délégations bras ouverts. »

Parmi les sites retenus, celui du stade des Martyrs est presque prêt. Ici, le gymnase omnisports jumelé avec deux aires de jeux est à l’étape de finition. Le terrain de basket du stade des Martyrs, désormais couvert et climatisé, et dont la capacité d’accueil est passée de 500 à 800 places, est également prêt. Pour l’athlétisme, la piste du stade des Martyrs est également totalement rénovée. Le lancer de javelot, lui, se déroulera sur le gazon naturel du terrain annexe de ce même complexe sportif.

Retard à Tata Raphaël

Le retard est par contre enregistré sur le deuxième site de ces jeux, celui du stade Tata Raphaël. Ici, le village des athlètes n’est pas encore prêt. « Nous travaillons jour et nuit pour être prêt dans les délais », a martelé le comité local d’organisation, qui souligne tout de même que l’option principale pour loger les athlètes reste les homes réhabilités de l’université de Kinshasa et ses 3 000 places.

