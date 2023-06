Le Kenya face à la recrudescence des attaques shebabs sur son territoire

L’attaque shebab qui a fait cinq morts le week-end dernier au Kenya est la dernière d’une longue série. En un mois, les islamistes somaliens ont fait au moins 25 morts dans le pays, dont une vingtaine parmi les forces de sécurité. Comment expliquer cette recrudescence ? Et comment s’organisent les autorités kényanes pour y faire face ?

Les attaques des shebabs se multiplient, mettant les autorités et les forces de sécurité kényanes sur le qui-vive (image d'illustration)

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Nairobi, Florence Morice

C’est le scénario que les services de sécurité kényans redoutaient. Les shebabs ont essuyé d’importants revers côté somalien l’an dernier - dans le cadre de l’offensive lancée par le nouveau président - et la tentation est donc grande pour une partie de ses combattants de se replier côté kényan.

À lire aussiAu Kenya, «le retour de la terreur» après une attaque des shebabs ayant fait cinq morts

Dans ce contexte, la réouverture de la frontière officielle entre les deux pays est à double tranchant. Pour certains analystes, elle risque de faciliter ces infiltrations shebabs côté kényan, pour d’autres elle devrait au contraire permettre un meilleur contrôle des mouvements de personnes et de marchandises. Certains voient même dans les attaques répétées des shebabs, une stratégie des jihadistes pour pousser Nairobi à renoncer à rouvrir la frontière et maintenir un vide sécuritaire qui profite à leurs activités.

Quoi qu’il en soit, les autorités kényanes ont envoyé des renforts en policiers et en militaires dans les comtés les plus exposés; Wajir, Mandera, Garissa… Elles promettent aussi d’améliorer leur travail de renseignements. Elles soupçonnent des fuites et des complicités. En visite mi-juin dans le nord du pays, le secrétaire d’État à l’intérieur kényan Kithure Kindiki a demandé aux populations locales de dénoncer les habitants qui aideraient les shebabs à mener leurs attaques en leur fournissant des informations opérations des agences kényanes de sécurité.

À lire aussiLes shebabs frappent de nouveau au Kenya

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne