Au Cap, comment le studio Triggerfish incarne le succès grandissant de l’animation sud-africaine

Désormais le monde sait de quoi on est capable. C'est ce qui me rend le plus fier. On a très bien travaillé sur le volume 2 de «Star Wars : Visions» et maintenant avec «Kizazi Moto», le monde ne va pas en croire ses yeux. Les Africains savent faire de l'animation, raconter des histoires originales et produire du bon travail. Je pense que c'est ce qui impressionne et surprend le plus Disney, c'est de voir tous ces talents sur le continent. On aura surement des critiques de gens qui estiment que notre animation n'est pas assez représentative, car c'est une question sensible et parce que nous sommes en terrain vierge. Mais ce n'est qu'un début ! Je suis impatient de voir où nous en serons dans 5 ans, quand ces productions vont encourager la créativité de jeunes artistes. Je pense que c'est une super opportunité. J'en rêve depuis 23 ans et maintenant j'aimerais que ça inspire les studios pour qu'ils se disent, «c'est possible».