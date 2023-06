Sénégal: les voeux de la classe politique à l'occasion de la Tabaski

C'est fête de l'unité et de la cohésion, c'est la fête de la transcendance qui symbolise le triomphe de la personne sur l'ego et la promotion des valeurs fondamentales telles que la paix, le respect et la solidarité. S'inscrivant dans l'esprit de la Tabaski, le président Macky Sall a invité à un dialogue. Se fondant sur le consensus et les accords obtenus, le président de la République a demandé au gouvernement de préparer et de lui soumettre dans les meilleurs délais les textes de loi nécessaires à la mise en œuvre des points de convergence pour que notre pays s'achemine, dans l'intérêt national, vers des élections transparentes, inclusives et paisibles. Le président de la République et son gouvernement sont conscients des enjeux et défis de l'heure au regard des menaces sécuritaires. Mais aussi des dangers de l'extrémisme radical qui cherchent à anéantir les fondements de l'État et s'attaquer au modèle religieux pacifique du Sénégal.