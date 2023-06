Afrique: des outils numériques pour aider à la sauvegarde de quelque 2000 langues locales

L'entrepreneur Fabroni Bill Yoclounon, qui travaille sur un dictionnaire numérique des langues et cultures béninoises

Parmi les participants à cette conférence, le Béninois Fabroni Bill Yoclounon est venu parler des projets avec lesquels il défend les langues locales du Bénin. Il a commencé par des stickers en langue fon, puis la création d’un clavier digital adapté pour ajouter certains accents. Mais depuis quelques mois, cet entrepreneur travaille sur un nouvel outil : un dictionnaire numérique des langues et cultures béninoises. Et pour l’alimenter, Fabroni Bill Yoclounon parcourt le pays avec son équipe à la rencontre de locuteurs.

On va « ... chercher des données orales, de sources orales, que l'on revient traiter, explique-t-il au micro de Gwendal Lavina. Et dans ce cadre, on va dans des villages, loin de Cotonou – Cotonou, c’est la capitale économique, donc il n’y a plus vraiment une essence juste de la culturalité -. On est obligés d’aller dans les milieux ruraux, on rencontre de grandes personnes, des aînés, qui par exemple nous chantent le panégyrique clanique. On garde nos smartphones, on n’a pas de matériel, on n’a pas de caméra, etc., on garde nos smartphones qui ont plus ou moins une bonne résolution, on a des micros-cravates, et on demande gentiment aux aînés, aux bonnes mamans, de nous raconter leurs histoires. On les enregistre et après on vient les traiter, on les retranscrit, pour permettre aux gens, aux jeunes générations de pouvoir les apprendre ».