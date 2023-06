Le Conseil européen soutient la candidature de l'Afrique au G20

À l'occasion du sommet des 27 qui se tient à Bruxelles, le Conseil européen a formellement apporté son soutien à la candidature de l'Union africaine au G20.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

« Je remercie vivement les 27 pays membres de l’UE suite à la décision unanime du Conseil européen de soutenir la candidature de l’Afrique au G20 , écrit ce vendredi Macky Sall.

C’est une étape de conséquence sur la route de l’Afrique vers le G20, une candidature évoquée avec de plus en plus d’insistance depuis un an et demi et qui semble avoir gagné une nouvelle impulsion avec ce parrainage européen. Comme lors de tous leurs sommets, les Européens ont adopté formellement un ensemble de conclusions communes et au paragraphe 40 on trouve cette décision de l’UE en faveur de l’Afrique.

« Conformément aux engagements en matière de multilatéralisme pris lors du sommet Union européenne-Union africaine des 17 et 18 février 2022, le Conseil européen est favorable à une présence renforcée de l'Union africaine dans les enceintes internationales, notamment au sein du G20 ».

La position européenne est donc désormais formulée noir sur blanc et elle fait suite aux engagements que la France a répétés lors de la visite du président sénégalais à Paris en février.

Le président Macky Sall qui exerçait la présidence de l’Union africaine au moment du sommet avec l’Union européenne, a été un des porte-voix les plus visibles de cette campagne en faveur d’un siège pour l’Afrique, avec Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud, seul pays africain membre à part entière du G20.

L’Union européenne dispose de son propre siège et compte trois pays membres, France, Italie et Allemagne. Ce poids relatif des Européens pourrait contribuer à convaincre les autres membres du G20 de la nécessité de ce rééquilibrage auquel les États-Unis sont eux aussi favorables

