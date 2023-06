Le Prix international de la liberté de la presse décerné au journaliste togolais Ferdinand Ayité

Le journaliste d'investigation togolais Ferdinand Ayité est lauréat du Prix international de la liberté de la presse 2023, décerné par le Comité pour la protection des journalistes. Trois autres journalistes de Géorgie, d'Inde et du Mexique sont récompensés. Le CPJ salue leur travail « pour dénoncer la corruption, les abus et les actes répréhensibles malgré les efforts considérables déployés pour les réduire au silence. » En mars dernier, le directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative a été condamné à trois ans de prison pour outrage à l'autorité et propagation de fausses informations.

Le journaliste togolais Ferdinand Ayité est le directeur de publication « L'Alternative ». AFP - DANIEL HAYDUK

Ferdinand Ayité est « connu pour ses reportages courageux sur la corruption présumée du régime » togolais, écrit le Comité pour la protection des journalistes. Il a collaboré à l'enquête sur les Panama Papers, et son numéro de téléphone figure sur une liste du projet Pegasus. « Ferdinand Ayité mérite ce prix pour de nombreuses raisons, dont son engagement à enquêter sur les puissants, a expliqué Jonathan Rozen, chercheur au CPJ. C'est l'un des journalistes les plus ciblés au Togo ces dernières années. Il a subi un harcèlement constant, des menaces de poursuites, une surveillance, et il a été arrêté pour son travail. » Le directeur de publication de L'Alternative est actuellement en exil. Comme son rédacteur en chef Isidore Kouwonou, il a fui le Togo quelques jours avant sa condamnation en mars dernier. Ferdinand Ayité reçoit ce prix avec un mélange de fierté et d'amertume, mais pour lui, ce prix représente beaucoup pour la presse togolaise. « Il est quasiment impossible aujourd'hui de faire de l'investigation au Togo à cause de toute cette batterie de mesures répressives que le gouvernement a toujours déployé à travers les institutions, à travers la justice, le harcèlement fiscal des journalistes. Donc ce prix est quand même un coup de projecteur sur la situation de la presse au Togo. » Ferdinand Ayité doit recevoir son Prix international de la liberté de la presse en novembre prochain, lors d'une cérémonie à New York. À lire aussiTogo: après plusieurs tentatives d'arrestation, le journaliste Ferdinand Ayité en «lieu sûr» selon son avocat