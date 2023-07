Bénin: la traque contre les cybercriminels mène à de nouvelles arrestations

Pas de répit pour les criminels de la Toile au Bénin, l’Office central de répression de la cybercriminalité du Bénin dit avoir interpellé 623 personnes pour faits de criminalité informatique en cinq mois. Malgré la traque de la police et les lourdes peines requises, le phénomène ne s’arrête pas, au contraire, ces escrocs en ligne se réinventent en permanence pour piéger leurs victimes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Le chiffre donné sur le nombre d’interpellation est le résultat d’enquête de la police et de plaintes de particuliers et d’entreprises, il concerne la période de janvier à mai 2023. Il y a de tout dans les plaintes reçues, le chantage à caractère sexuel, les fausses promesses de bourses pour étudiants, des offres de « portefeuilles magiques » pour être riche mais aussi des escroqueries qui proposent des biens à louer ou à acheter en Europe.

Pas de limites

L’ingéniosité des malfaiteurs de la Toile n’a pas de limite. La police et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) sont implacables avec eux et pourtant, la dernière grosse affaire en cours de jugement est assez surprenante. Elle concerne un détenu qui continue d’opérer avec son réseau depuis la cellule de sa prison.

Celui-ci a fait 70 victimes, tous des promoteurs d’établissements de paiement et d’envoi d’argent. Les membres du réseau se présentent comme des agents de la structure mère, communiquent aux promoteurs un code malveillant et leur demande d’actualiser leurs données. Ils constatent après que leurs comptes sont vidés dans la foulée.

Dix-neuf personnes sont impliquées dans cette affaire, dont des gardiens pénitentiaires. Le procès a démarré. La prochaine audience se tiendra le 17 juillet 2023.

À lire aussiCyber-arnaques: la répression est-elle efficace?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne