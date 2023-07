Gabon: la coalition Dynamique unitaire inquiète pour la santé du leader syndical Jean-Rémy Yama

Au Gabon, la coalition syndicale Dynamique unitaire a organisé, samedi 1er juillet, une conférence de presse pour tirer sur la sonnette d’alarme sur la santé qu’elle juge « alarmante » de son président Jean-Rémy Yama, arrêté puis emprisonné, il y a treize mois, en mai 2022.

Jean-Rémy Yama est poursuivi pour escroquerie, abus de confiance et détournement de fonds destinés à la construction d’une cité des enseignants dans la capitale, des accusations qu’il a toujours rejetées.

Le leader de la plus grande coalition syndicale du pays souffre de problèmes cardiaques. Dynamique unitaire réclame sa libération pour lui permettre de se faire soigner.

« Jean-Rémy Yama est malade, tout le monde le sait, sa pathologie a été diagnostiquée en France et confirmée par le docteur Nzengui Makita, du CHU de Libreville. Jean-Rémy Yama doit paramétrer son appareil qui lui permet de bien dormir et de protéger son cerveau. Mais il se trouve malheureusement que sa détention ne le lui permet pas et son cerveau est mis en danger, chaque fois qu'il dort. Donc, aujourd'hui, nous avons déjà saisi l'ambassadeur de France au Gabon. Nous avons saisi l'Unoca (Bureau des Nations unies pour l’Afrique centrale), nous avons saisi l'Union européenne et d'autres ambassades pour que la situation de Jean-Rémy Yama soit entendue, parce qu'il ne sert à rien de parler des droits de l'homme quand on peut assister passivement à la dégradation des droits de l'homme dans un pays », alerte Roger Ondo Abessolo, vice-président de Dynamique unitaire et Coordonnateur de la plateforme Libérez Jean Remy Yama.

