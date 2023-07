Ouganda: des lycaons aperçus pour la première fois depuis 40 ans

En Ouganda, on les croyait disparus, les voilà de retour. Des lycaons, ces chiens sauvages africains, ont été aperçus, lundi 26 juin, dans le nord du pays, pour la première fois depuis 40 ans. C’est dans le parc national de Kidepo Valley que ces animaux à fourrure et à motifs ont été vus par un ranger. Une semaine après, ils font encore parler d’eux.

Nicholas Baseme, réceptionniste au parc national de Kidepo Valley, se souvient encore de ce lundi 26 juin, quand un couple de lycaons a été aperçu. « Cela s’est passé tôt le matin. L’un de nos employés accompagnait des clients lors d’un safari et c’est là qu’il a aperçu deux chiens sauvages le long de la route du parc national. Tout le monde était ravi de voir ces animaux qui n’avaient pas été aperçus en Ouganda depuis les années 80. Sont-ils venus pour s’installer ? Sont-ils nombreux ou bien s’agit-il seulement de deux spécimens qui se déplacent d’autres régions, notamment du Soudan du Sud ? », s’interroge-t-il.

C’est à ce genre d’interrogations qu’une équipe du parc national de Kidepo Valley a été chargée de répondre. La réapparition des lycaons étonne les Ougandais. Selon Charles Tumwesigye, directeur adjoint de l’Autorité ougandaise en charge de la faune sauvage, la présence de ces animaux, menacés de disparition, s’explique par un environnement plus propice en termes de sécurité.

Une espèce menacée

« Nous avons constaté un déplacement important d’animaux du Soudan du Sud vers le parc de Kidepo, car l’Ouganda est plus sûr que le Soudan du Sud. Une autre raison à la réapparition des lycaons tient au fait que les éleveurs de bétail, autour de nos parcs, ont déménagé. À l’époque, lorsqu’ils perdaient une ou deux têtes de bétail, ils s’en prenaient aux lycaons. Donc, nous pensons que toutes ces raisons font que ces animaux sont de retour et nous ferons tout notre possible pour les garder », assure-t-il.

Le lycaon reste une espèce menacée. En 2020, l’Union internationale pour la conservation de la nature a estimé sa population à environ 6 000 individus sur la planète.

