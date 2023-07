Tchad: polémique après une cérémonie officielle avec personnes se disant des manifestants graciés

Une quarantaine de Tchadiens se réclamant des manifestants du 20 octobre 2022 se sont exprimés lundi 3 juillet lors d’une cérémonie organisée par le gouvernement pour remercier le président de Transition Mahamat Idriss Déby de leur avoir accordé sa grâce en avril et mai dernier. Se réclamant militants du parti Les Transformateurs, ils auraient été arrêtés puis condamnés après les violences. Mais ce parti dénonce « une énième mise en scène » avec « des faux Transformateurs ».

Avec notre correspondant à Ndjamena, Olivier Monodji

Ce lundi après-midi dans la grande salle du palais des Arts et de la Culture, des jeunes se réclamant des manifestants du 20 octobre 2022 ont été reçus et entendus par Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition et également représentant du président de la transition.

Alexis Mbairamadji, le porte-parole du groupe de manifestants, regrette les actes passés : « Nous avons été aveuglés par des moyens d'endoctrinement, mais nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous faire notre mea-culpa, tirant les leçons du passé de l'horreur du 20 octobre 2022. »

Ces repentis de dernière minute ne passent pas auprès du président de l’association pour la Défense des libertés et droits des victimes du 20-Octobre : « Nous ne pouvons profiter de cette grâce, tant que les autres sont encore restés derrière. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de manipulations de la part d'un groupuscule, donc nous refusons cela parce que nous avons vraiment perdu beaucoup de camarades. »

Haroun Kabadi, président du conseil national de transition, se réjouit de cette cérémonie. Pour lui, ces jeunes ne vont plus suivre les vendeurs d’illusions, faisant allusion ainsi aux leaders du parti Les Transformateurs.

Les Transformateurs ont immédiatement réagi en écrivant sur leur page Facebook que les Tchadiens doivent arrêter de suivre le gouvernement provisoire et ne plus croire à leurs « mensonges ». Selon ce parti, il s’agirait là d’une « cérémonie avec des faux Transformateurs » : « Aucun Transformateur n’a été mandaté dans cette mise en scène de ce jour au palais du 15-Janvier [ancien nom du palais des Arts et de la Culture - NDLR]. Et ceux qui s’y seraient présentés avec cette identité savent qu’ils ne sauraient être Transformateurs. »

