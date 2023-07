Mali: l'ex-Premier ministre Mara demande des réponses aux autorités sur le départ de la Minusma

Le meilleur moyen d'obtenir l'adhésion des Maliens à l'accompagnement du gouvernement sur cette cause, le remplacement de la Minusma, c'est de partager avec l'ensemble national ce plan de mitigation. C'est de dire : les 6 000 salariés qui vont se retrouver sur le carreau, voilà ce que nous proposons comme mesure... Ou alors, nous n'avons absolument rien pour ça. Les entreprises de sous-traitance qui travaillaient sur des milliards et des milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous demandons au patronat, voilà ce que nous demandons aux uns et aux autres. Après, il y a les projets à impact rapide de la Minusma. Ce n'est pas seulement Tombouctou et Gao, mais il y a deux ans, les toilettes du lycée de jeunes filles de Bamako ont été rénovées par la Minusma. Donc, il y a beaucoup d'activités de ce type que la Minusma exécutait, il faut que nous puissions les identifier, et voir dans quelles mesures l'État pourra faire sa part, les collectivités territoriales, voire les citoyens lambda, pour que chacun d'entre nous se sente intéressé et que ce départ de Minusma ne se traduise pas par des difficultés économiques, voire même des troubles.