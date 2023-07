Somalie: «Guurdoon», une application de rencontres destinée au mariage rencontre un vif succès

Le mariage, une institution toujours importante pour les Somaliens

En Somalie, le mariage est d'une grande importance, explique Shafie Sharif, directeur de l’Association de recherche somalienne, un think tank d’études basée à Mogadiscio, la capitale du pays. « Les somaliens restent très attachés au mariage, notamment avec le contexte religieux. Nous sommes presque 100% à être musulmans. Donc, il faut comprendre que les relations amoureuses sont perçues avec l’objectif du mariage en tête et de fonder une famille. Les enfants sont un investissement pour nos communautés. Demain, ce sont eux qui vont nous aider, qui vont s’occuper de nous quand nous serons plus âgés. »

« Après, bien sûr, il y a certains défis pour accéder au mariage, je dirais surtout à cause de la situation économique et du taux de chômage. Ce qui fait d’ailleurs que l’âge du mariage chez les jeunes est de plus en plus tardif, surtout en zones urbaines. Les plus jeunes générations veulent finir le lycée, finir leurs études, trouver un emploi, tout ça avant de se marier. »

« À cela s’ajoute l’influence de la diaspora. Des Somaliens qui étaient en Europe, aux États-Unis ou même dans des pays voisins comme le Kenya rentrent au pays et apportent une culture différente, une mentalité différente. Ils interagissent avec les locaux. Tout ça fait que les choses évoluent, on se marie plus tard. »