Au forum «Invest in Sénégal», le contexte politique n'échappe pas aux entrepreneurs

Un rendez-vous économique d’envergure s’est ouvert jeudi 6 juillet près de Dakar : le forum « Invest in Sénégal ». Jusqu’à samedi, il réunit des investisseurs sénégalais et étrangers à la recherche d’opportunités pour participer au développement du pays. À la cérémonie d’ouverture, le président Macky Sall a insisté sur « la paix, la sécurité, la stabilité et l’État de droit », « piliers » pour attirer les investisseurs. Avant la présidentielle de février 2024, dans quel état d’esprit sont les entrepreneurs ?

Au forum « Invest in Sénégal » qui s'est ouvert jeudi 6 juillet 2023 à Diamniadio, près de Dakar. © Charlotte Idrac/RFI

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac Dans les allées du Centre des expositions de Diamniadio, Alpha Lô est enthousiaste. Franco-sénégalais, il dirige un groupe spécialisé dans l'immobilier. Pour lui, l'annonce d'une non-candidature du président Macky Sall à un troisième mandat est une bonne nouvelle pour le monde des affaires : « Le discours du président va forcément renforcer la venue des investisseurs ici. Et c'est aussi un exemple pour le continent africain et c'est un tournant pour l'investissement en Afrique, avec une stabilité politique. » Le premier investissement, celui qui doit attirer et faire prospérer tous les autres, c'est d'abord la paix. La paix, la sécurité et la stabilité. Et aussi l'État de droit. Ce sont des préalables sans lesquels il ne peut y avoir ni commerce, ni investissement durables. Macky Sall: « La paix, la sécurité, la stabilité et l'État de droit sont des préalables sans lesquels il ne peut y avoir ni commerce ni investissement» Charlotte Idrac Mais le sort d'Ousmane Sonko reste incertain. La condamnation de l'opposant, début juin, avait provoqué des violences meurtrières. Amadou Taoufik est venu du Togo à la recherche de nouvelles opportunités dans le secteur maritime, notamment la transformation de produits halieutiques. Il confie : « Dans tous les pays partout dans le monde, pas que dans la région ouest-africaine, il arrive des périodes, notamment des périodes électorales, où il y a des tensions. Nous ne sommes pas très inquiets. Comme l'a dit le chef de l'État, au-delà de la personne qui va diriger le pays, il y a des acquis. » Faut-il attendre que l'élection soit passée pour se lancer dans de nouveaux projets ? Non, répond Emmanuel Leconte, venu de France : « Moi, je n'attends pas ! (rires) Je devrais peut-être. Mais ce n'est pas mon tempérament. J'ai investi dans des start-up, notamment en Europe, mais on est aussi intéressé par le marché africain. L'environnement politique, on fait avec. C'est vrai qu'on était un peu stressé lundi soir. On est plutôt optimiste, sinon, on ne ferait pas de l'investissement. Donc, on fonce. » Réseautage, études de marché ou signatures de contrats… Le forum « Invest in Sénégal » se poursuit jusqu'à samedi. À lire aussiL'opposant sénégalais Ousmane Sonko sur France 24: «Macky Sall a abdiqué sous la pression de son peuple»