Guinée: les douanes saisissent les livres autobiographiques d'un membre du FNDC

Les douanes guinéennes ont saisi près d'un millier d'exemplaires de l'autobiographie de Foniké Menguè, l'un des responsables du mouvement FNDC. Le stock de livres était acheminé depuis Dakar. Selon la Direction des douanes, il a été saisi à la frontière terrestre avec la Guinée pour des raisons « d'ordre public et de sécurité publique ».

D'après l'éditeur Les Plumes Inspirées, le livre « Debout pour la patrie » est une autobiographie dont Foniké Menguè a commencé l'écriture durant son séjour en prison, il y a deux ans, et dans lequel l'activiste du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) raconte son parcours militant et partage ses idéaux. L'ouvrage est imprimé à Dakar, au Sénégal. Il y a une semaine, le 29 juin, il a été acheminé par la route vers Conakry.

Mais selon la Direction générale des douanes, jointe par RFI, la marchandise a été saisie au poste frontière de la préfecture de Koundara, au motif qu'elle enfreint l'article 56 a et b du Code des douanes. Celui-ci stipule que « sont prohibées les marchandises dont l’importation est interdite pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique ».

Un motif incompréhensible pour Ousmane Soumaré, directeur des éditions Les Plumes Inspirées. Lui livre une autre version de la saisie : « Normalement, si le livre devait être saisi ou interdit de diffusion en Guinée, il devrait être arrêté dès la frontière. Mais ce n'est pas là qu'ils l'ont saisi. On a l'impression que quelqu'un a signalé le camion plus tard. (...) Le livre a passé près de cinq ou six jours avant que nous sachions qu'il a été saisi entre Koundara et Boké, très loin de la frontière. »

Actuellement, les 850 exemplaires du livre sont toujours aux douanes, qui n'ont pas été en mesure de préciser en quoi l'ouvrage menacerait l'ordre et la sécurité publique.

