Paludisme: 18 millions de doses du premier vaccin RTS,S dans 12 pays africains

« Un vaccin efficace dans une boîte à outils qui contient déjà d'autres méthodes efficaces de prévention et de contrôle du paludisme »

Dix-huit millions de doses pour 12 pays, alors que le paludisme représente près de 235 millions d'infections par an en Afrique subsaharienne : cela peut sembler peu. Mais après trente années de recherche, cette nouvelle étape est pour, le docteur Stephen Sosler, responsable du programme vaccination chez Gavi, une avancée constructive dans la lutte contre la malaria. Il s'est entretenu avec Amélie Tulet pour RFI.



« Nous commençons avec des stocks limités, comme ça arrive presque toujours avec les nouveaux vaccins. Nous travaillons avec le fabricant GSK pour le vaccin RTS,S, sur un transfert de technologie avec Bharat biotech en Inde, pour s'assurer qu'il y a une possibilité d'accélérer la fabrication.



Mais nous travaillons également avec un deuxième fabricant qui est assez avancé sur le processus de mise sur le marché. Ce vaccin, développé par l'université d'Oxfort et fabriqué par le Serum Institute en Inde, est actuellement examiné par l'OMS. Il pourrait être validé dans les mois à venir. Cela signifierait que nous aurions un approvisionnement supplémentaire et cela nous permettrait d'atteindre encore plus de pays et d'enfants et de sauver plus de vies avec la vaccination. »



Qu'en est-il du coût de ce nouveau vaccin contre le paludisme ?



« Il y a deux éléments à considérer ici. Il y a le prix du vaccin, et puis, il y a ce que les pays devront payer. Ainsi, l'accord pour les 18 millions de doses du vaccin fixe le prix par dose à environ 9,30 euros. Les prix des vaccins ont tendance à baisser à mesure que l'offre augmente. Nous nous attendons à ce que le transfert de technologie que j'ai mentionné plus tôt entraîne une baisse progressive du prix du vaccin.



Ce qui est aussi important, à savoir, c'est que les pays les plus pauvres et les plus fragiles ne paieront que 20 centimes la dose, et les pays les plus autosuffisants paieront 20% du prix.



L'Alliance Gavi a également alloué un total de 155 millions de dollars pour la période stratégique actuelle pour soutenir le coût du vaccin ainsi que sa mise en œuvre. Je pense que c'est un pas énorme, dans le sens où davantage de pays auront la capacité d'acquérir de l'expérience dans l'utilisation et la mise en œuvre de ce vaccin. C'est un petit pas dans le sens où nous avons un approvisionnement limité, mais encore une fois, la communauté internationale travaille du mieux possible pour essayer de s'assurer que nous avons plus de vaccins et que nous pouvons déployer ce vaccin à plus grande échelle. Il s'agit d'un vaccin efficace dans une boîte à outils qui contient déjà d'autres méthodes efficaces de prévention et de contrôle du paludisme.



Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un outil important pour pouvoir nous aider à faire encore plus de progrès pour essayer d'arrêter et d'atténuer le nombre de décès associés au paludisme chez les enfants. »