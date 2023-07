Visites, basket avec Joakim Noah et projets d'avenir au Cameroun pour Kylian Mbappé

Le footballeur français Kylian Mbappé, arrivé à Yaoundé jeudi, a poursuivi son séjour au Cameroun ce vendredi 7 juillet. Il a notamment été reçu en audience à la mi-journée par le Premier ministre, Joseph Dion Nguté. À l'issue de ce rendez-vous, l'attaquant du PSG a annoncé travailler sur plusieurs projets pour le Cameroun.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Yaoundé, Joël Wadem

C'est un Kylian Mbappé tout souriant qui est sorti de son entretien de 30 minutes avec Joseph Dion Nguté, le Premier ministre camerounais. « J'étais très content de pouvoir échanger avec lui. J'ai exprimé toute ma joie d'être ici. On a pas mal de projets, déjà commencés avec certaines écoles. Mais on a des projets encore plus importants. On ne peut pas les dévoiler tout de suite, on attend que ça commence à voir le jour. On est en train de bosser dur pour qu'il y ait un avenir radieux au Cameroun », a déclaré le champion du monde 2018.

Selon des indiscrétions, le capitaine de l'équipe de France de football a annoncé au chef du gouvernement la construction prochaine d'un grand complexe sportif à Obala, une banlieue de Yaoundé. Il a, en outre, promis un plus grand engagement de sa fondation dans les projets humanitaires au Cameroun.

À son arrivée dans la capitale camerounaise jeudi, le natif de Paris s'est rendu à l'école des Souvenirs de Yaoundé. Il a visité cette structure réhabilitée par sa fondation et a promis un appui supplémentaire pour le financement d'autres activités.

Il était prévu une rencontre amicale, ce vendredi 7 juillet, entre le Vent d'Etoudi, une équipe de football de deuxième division, et les amis du numéro 10 des Bleus. Mais le match a malheureusement été annulé à la dernière minute pour des raisons de sécurité. En revanche, au village Noah, une rencontre de basket a opposé une sélection des amis de Joakim Noah à celle de Kylian Mbappé.

Le séjour du prodige du ballon rond s'achève samedi à Douala avec une visite de l'île de Djebalé, le village de son père Wilfrid.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne