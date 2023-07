Poliomyélite en RDC: «il faut agir vite pour vacciner les enfants qui ne sont pas encore attaqués»

La RDC a accueilli du 4 au 7 juillet, la 31ème réunion de la Commission régionale africaine pour l’éradication de la poliomyélite. Six pays (Tchad, Ethiopie, Mali, Madagascar, Mozambique et la RDC) y ont pris part. L’objectif était d’évaluer les progrès et renforcer la lutte contre cette maladie. Il faut agir vite pour sauver des vies, surtout celles des enfants. C’est l’appel lancé après les quatre jours de réflexions. Patrice Tshikoya, de l’ONG internationale Village Reach revient sur le cas de la RDC où des épidémies de poliomyélite sont récurrentes au micro de Kamanda wa Kamanda Muzembe.

Un enfant reçoit une dose de vaccin contre le virus de la polio (image d'archive). Getty Images/Ranplett

