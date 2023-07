Sommet de l'UEMOA à Bissau: pas de consensus sur l'adoption de réformes

Le sommet des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s'est tenu ce samedi 8 juillet à Bissau. L'économie des pays membres de l'organisation résiste malgré la crise, estime l'UEMOA. Mais la rencontre n'a pas conduit à l'adoption de réformes.

Avec notre envoyé spécial à Bissau, Serge Daniel

La rencontre des chefs d'État consacrée aux questions économiques a commencé par un message politique de félicitations officielles au président du Sénégal, Macky Sall pour « la décision sage et digne d’admiration de ne pas être candidat à la prochaine présidentielle ».

Ensuite, le président Mohamed Bazoum, qui est le président des exercices de l’UEMOA, a fait l'état de l'Union. Pour lui, alors que l'économie mondiale a régressé en 2022, dans l'espace UEMOA, on a plutôt résisté à la crise. Le taux de croissance attendu dans l'espace est d'au moins 5%.

D'après nos informations, il n'y a pas eu de décision en revanche au sujet des réformes. Pourquoi ? Parce que le président béninois Patrice Talon a pris à la parole, avec une gestuelle qu'on lui connaît et pour dire non, on ne peut pas faire de réforme, il faut revoir votre copie avant qu'on ne fasse une réforme. Or, pour qu'il y ait une réforme, il faut qu'il y ait unanimité sur le sujet. Or, il n’y a pas eu d’unanimité sur ce point.

UEMOA-Sommet/ Fin du sommet des chefs d'état de L'UEMOA à Bissao. L'économie des pays de l'UEMOA résiste malgré la crise. Mais la rencontre n'a pas adopté de réformes. Le Président du Bénin Patrice Talon a demandé à ses pairs de revoir en profondeur les dossiers sur la table . pic.twitter.com/MT65SLJ7Pg — Serge Daniel (@sergedanielinfo) July 8, 2023

