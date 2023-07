Congo-Brazzaville: lancement d'un système électronique de rappel vaccinal pour les enfants

Appuyé par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), le Congo-Brazzaville vient de lancer un programme dénommé « Mangwélé » qui consiste à rappeler aux femmes, par SMS, les dates de vaccins de leurs enfants jusqu’à un an. Le programme bénéficie du soutien du gouvernement japonais.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Le centre de santé Tenrikyo se situe dans le premier arrondissement, au sud de Brazzaville. Ici, une dizaine de femmes qui ont accouché à la veille du week-end ont été enregistrées pour recevoir par SMS les rappels des dates de vaccination de leurs enfants. Une démarche appréciée par Pascaline Massamba, qui dirige ce centre :

« ''Mangwélé'', c’est quelque chose de bien parce que les femmes, quand elles arrivent à la maison après leur accouchement, s’occupent seulement des travaux ménagers et ne pensent plus à la vaccination. Nous allons les réveiller. Dès que le téléphone va sonner, elles sauront que c’est la vaccination et auront le courage de venir », commente-t-elle.

Le docteur Soliou Badarou, chef de section survie et développement de l’enfant au bureau de l’Unicef au Congo, maîtrise le système : « Il s’agit d’en faire ici un allié des populations pour qu’elles soient régulièrement informées des différents rendez-vous. Ça fonctionne comme ceci : dès qu’un enfant naît dans une maternité, automatiquement, le numéro d’un des parents est enregistré. Et, deux ou trois jours avant le rendez-vous de vaccination, la personne reçoit un SMS qui lui dit que votre bébé a un rendez-vous de vaccination dans deux jours. Ce rendez-vous se répète au fur et à mesure jusqu’à l’âge d’un an », précise-t-il.

Expérimenté pour l’heure seulement à Brazzaville, le système doit couvrir l’ensemble du pays d’ici à la fin de l’année, selon le docteur Soliou Badarou.

