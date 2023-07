Gabon: l'opposant Alexandre Barro Chambrier investi candidat du RPM à la présidentielle

Au Gabon, à moins de deux mois de la présidentielle, l’opposition enregistre une nouvelle candidature. Dimanche 9 juillet, à l'issue d’un congrès extraordinaire de son parti, l’économiste Alexandre Barro Chambrier a été choisi pour représenter le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) au scrutin du 26 août. L’ancien ministre, proche du pouvoir par le passé, est monté au créneau dès sa nomination.

Devant ses partisans, Alexandre Barro Chambrier a tenu un discours d'investiture résolument offensif à l'égard du pouvoir. Ancien ministre du Pétrole notamment, l'ex-économiste, passé à l'opposition en 2016, n'a pas retenu ses coups :

« Aujourd'hui, après ces 14 longues années de gouvernance, c'est un Gabon déchiré, pillé, endetté et appauvri que nous avons sous nos yeux. Le résumé du bilan du régime actuel est le suivant : zéro plus zéro égal zéro ! »

Le scrutin sera à un tour. Et face à Ali Bongo, qui a officialisé sa candidature également dimanche, l'opposition devra s'unir. Poids lourd de la politique gabonaise, Alexandre Barro Chambrier espère faire l'unanimité et rassembler autour de lui :

« Je suis prêt à relever le défi pour au moins trois raisons. D'abord, parce que j'ai réalisé que ce régime est devenu incapable de se réformer. Ensuite, conformément à mes valeurs et à mes principes patriotiques, je suis resté déterminé et loyal vis-à-vis du peuple gabonais. Enfin, mon cœur et ma conscience ne connaîtront pas la paix tant que mes frères et sœurs rencontrés aux quatre coins de notre pays seront dans la souffrance. »

Alors que certains reprochent son passé au sein du pouvoir et son héritage issu d'une prestigieuse famille, Alexandre Barro Chambrier a répondu avoir étudié, travaillé avec acharnement et avoir toujours donné le meilleur de lui-même.

