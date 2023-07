Sénégal: un maître coranique soupçonné de viols dans la ville sainte de Touba

Au Sénégal, ce maître coranique est soupçonné de viols sur des petites filles. Le mois dernier, un premier maître coranique, ces hommes qui enseignent l’islam aux enfants, avait été arrêté, accusé d’avoir violé plus de 26 petites filles et adolescentes de 6 à 16 ans. Les organisations féministes dénoncent un tabou dans la société sénégalaise. Fatou Warkha, co-coordinatrice du Réseau des féministes du Sénégal et journaliste est au micro de notre correspondante Juliette Dubois.

La Grande Mosquée de Touba, au Sénégal, archive de 2014. RFI/Carine Frenk

