Sommet de l'UEMOA à Bissau: vers une réintégration du Mali, une refonte des statuts à venir

Le sommet extraordinaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s’est achevé samedi à Bissau. Il a duré quelques heures. Le président béninois Patrice Talon, le Nigérien Mohamed Bazoum et Oumar Cissoko Emballo, de Guinée-Bissau, étaient présents. Les présidents sénégalais, ivoirien et togolais étaient représentés. Assimi Goïta était lui absent, le Mali étant suspendu des instances de l’UEMOA. En attendant le communiqué officiel, on apprend que cette suspension est levée.

Le président nigérien Mohamed Bazoum s'est longuement exprimé durant le sommet de l'UEMOA à Bissau, le 8 juillet 2023. (image d'illustration) AP - Ludovic Marin

Avec notre envoyé spécial à Bissau, Jean-Luc Aplogan Selon plusieurs participants au huis clos à Bissau, le Mali d'Assimi Goïta a été réintégré au sein des instances de l'Union. Un communiqué devrait confirmer la décision. En dehors de cette réintégration, l'adoption des actes ou textes prévus à l'ordre du jour sont différés. Le président du Bénin, Patrice Talon, a émis des réserves, rapporte des confidences. Sauf que la règle d'or à l'UEMOA est la prise des décisions à l'unanimité. Qu'a demandé exactement le chef d'État béninois ? À quoi s'est-il opposé ? Mohamed Bazoum, le président nigérien, répond : « Il s'est opposé à une petite réforme, et c'est ça qui explique que nous ayons décidé de faire une refonte des statuts et envisagé des réformes dans le cadre d'une Union qui aura des textes qui seront vraiment harmonisés entre eux. » Ce travail de refonte se fera en octobre, a indiqué le chef d'État nigérien. Les travaux de la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'#UEMOA ont été ouverts ce 8 juillet 2023 à #Bissau par @mohamedbazoum, en présence de @USEmbalo , @PatriceTalonPR et du Vice-Président de la #CôtedIvoire, #TiémokoMeylietKONE. pic.twitter.com/biOTbP5GHs — UEMOA_Officiel (@UEMOA_Officiel) July 8, 2023 En 2022, Patrice Talon, sollicité pour prendre la tête de l'UEMOA, avait exigé que le président de la Conférence des ministres des Finances et le président en exercice viennent du même pays. Ce n'est toujours pas le cas. Quant à la situation économique de l'union, elle se porte bien et a bien résisté à la crise ; les perspectives 2023 sont favorables, selon le ministre ivoirien des Finances. Mohamed Bazoum s'est exprimé sur cette dynamique qu'il appelle à consolider, tout en faisant preuve d'innovation et d'unité face aux problèmes sécuritaires : La viabilité de nos économies sur le long terme réside dans le retour progressif de la sécurité au sein de notre espace Mohamed Bazoum sur les perspectives économiques de 2023 au sein de l'UEMOA Jean-Luc Aplogan