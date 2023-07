Guinée: reprise attendue du procès du massacre du 28-Septembre 2009

C’est ce lundi 10 juillet que doit reprendre le procès du massacre du 28-Septembre 2009, à l’arrêt depuis le 24 mai. Un mois et demi d’interruption causé par une grève des avocats puis des gardes pénitentiaires.

Avec notre correspondant à Conakry, Matthias Raynal

Sauf énième coup de théâtre, l’audience devrait s’ouvrir ce lundi 10 juillet dans le cadre du procès du massacre du 28-Septembre 2009. Mais déjà, le procès promet de nouveaux rebondissements.

Dans la presse, s’étalent depuis deux semaines les tensions entre Moussa Dadis Camara, ancien chef de l’État pendant un peu plus d'un an (2008-2010), et Marcel, son neveu. Tous les deux sont suspectés d’avoir participé au massacre. L’éventuel retour de Marcel à la barre pour faire de nouvelles révélations inquiète certains. Dans le camp de l’ex-président, un avocat montre des signes de fébrilité : « Il ne revient pas à un accusé de dicter à une juridiction la conduite des débats », glisse-t-il.

La dernière fois que la Cour s’est réunie pour cette affaire, c’était le 21 juin. Le box des accusés était resté désespérément vide à cause de la grève des agents pénitentiaires qui avait empêché l’extraction des prévenus. Le président du tribunal avait alors décidé de suspendre l’audience et de renvoyer le dossier à ce 10 juillet.

Le climat social semble s’être apaisé autour du procès. Avant le mouvement des pénitentiaires, ce sont les avocats qui s’étaient opposés au ministère de la Justice, réclamant de meilleures conditions de travail et un accompagnement financier qu’ils ont fini par obtenir.

Cela fera bientôt dix mois que le procès s’est ouvert, et il n’est pas près de se terminer. Après les victimes, les témoins devront comparaître. Puis, viendront les confrontations, les plaidoiries, et enfin, le verdict.

