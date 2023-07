Niger: deux chefs terroristes capturés dans une opération des armées nigérienne et française

Des soldats nigériens et français en opération dans la zone des trois frontières ont neutralisé plusieurs jihadistes et capturé deux redoutables chefs terroristes activement recherchés au Burkina Faso. À Niamey, on parle de cibles de haute valeur. C'est le fruit, dit-on, de la bonne coopération militaire des soldats nigériens et français qui combattent ensemble sur le terrain les jihadistes.

Avec notre correspondant à Niamey, Moussa Kaka

Ce sont des opérations conjointes aéroterrestres actuellement en cours des forces spéciales nigérienne et française dans le Gorouol, non loin du Burkina Faso et Mali, qui ont permis de neutraliser plusieurs terroristes de l'EIGS (État islamique au Grand Sahara). Lors des opérations dans le secteur de Dolbel, dans la préfecture de Bankilaré, deux chefs terroristes activement recherchés et dont les têtes sont mises à prix par les autorités militaires burkinabé ont été capturés par les commandos nigériens et français de l'opération Munatare 4 (« Nous sommes ensemble » en langue locale haoussa).

Dans le jargon militaire, on parle de cibles à haute valeur. Le premier, surnommé Abou Maryam alias Zaïd, a été arrêté le jeudi 6 juillet dans le village d'Ingra, au nord de Yatakala. Il est le procureur général de l'EIGS, c'est-à-dire le juge suprême de toutes les personnes enlevées dans la zone des trois frontières. Le second est le chef terroriste Sita Ousseini alias Loukoumane. Il a été arrêté entre les villages de Lamdou et Amarsingue, non loin de la ville de Tera.

Les captures, armes à la main, de ces deux redoutables chefs terroristes sont le fruit, précise une source sécuritaire, de la bonne coopération militaire sur le terrain des soldats nigériens et français qui combattent côte à côte les jihadistes.

