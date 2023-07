Le Togo se prépare pour les adieux à Dédé Rose Gameli Creppy, la doyenne des «Nana Benz»

Les obsèques de Dédé Rose Gameli Creppy, décédée le 5 juin 2023 à l’âge 89 ans, auront lieu du 11 au 14 juillet à Lomé et dans sa ville natale, à Aného. La dépouille de la dernière des « Nana Benz » arrivera vendredi, et les préparatifs vont bon train. Des hommages à l’image du parcours atypique de cette femme.

Avec notre correspondant de retour d'Aného, Peter Sassou Dogbé

Dans la maison familiale à Magnan sur la route Lomé-Cotonou, les peintres mettent les derniers coups de pinceau, tandis que les menuisiers s’affairent sur les planches et embellissent les lieux. Au palais royal Lolan, c’est l’effervescence. Pour la princesse Kayi Lawson, membre du conseil de régence, Rose Creppy aura droit à une cérémonie digne de son rang :

« C'est une dame qui avait une très forte personnalité et qui a marqué le royaume Lolan à travers toutes ses actions. »

Naa Creppy, comme on l’appelle au palais royal Lolan, est restée ministre traditionnelle de l’Intérieur et de la Défense jusqu’à sa mort. Unique femme du mini-gouvernement qui entourait les rois depuis 2003, très engagée, Naa Creppy jouissait d’un grand respect. Pour François Lawson-Body, membre du Conseil de la régence, le palais n’oublie pas non plus son parcours et son histoire :

« En tant que femme entrepreneure, son engagement et son dévouement pour le trône... C'était un attachement viscéral. »

Les cérémonies débutent à Lomé ce mardi 11 juillet avec une veillée à la paroisse Saint-Antoine de Hanoukope. Et vendredi, elle sera inhumée dans sa ville natale, la première capitale du Togo.

