Mali: l'animateur radio Ras Bath gagne en justice, mais reste en prison

Ras Bath, le célèbre animateur radio malien et militant du Collectif pour la défense de la République, gagne en justice mais reste en prison. Il était poursuivi pour des propos tenus en mars 2023. Youssouf Bathily, de son vrai nom, avait déclaré que l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, mort en détention, avait été « assassiné », sans préciser par qui.

Incarcéré depuis près de quatre mois, Ras Bath a été relaxé ce mardi 11 juillet par le tribunal de la Commune IV de Bamako. Il est innocenté, mais pas de tous les chefs d'accusations qui pèsent contre lui. Ce matin, la justice l'a déclaré non coupable des faits de « simulation d'infraction ». Mais l'animateur radio et militant associatif est toujours poursuivi pour « association de malfaiteurs », « atteinte au crédit de l'État » et « crime à caractère raciste et religieux ». Ces chefs d'accusation sont liés aux mêmes propos sur l'« assassinat », lors de sa détention, de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, mais font l'objet d'une procédure distincte.

Pour cette seconde procédure, l'instruction est toujours en cours, aucune date n'a été fixée pour le procès. Raison pour laquelle Ras Bath, sous mandat de dépôt, dormira à nouveau en prison ce soir. Une source proche du parquet du tribunal de la Commune IV de Bamako précise par ailleurs que le parquet a fait appel de la décision rendue ce matin.

« La justice a triomphé »

De son côté, l'avocat de Ras Bath, Maître Kassoum Tapo, se réjouit de cette première victoire, qu'il qualifie de « triomphe de la justice » : « Je m'en réjouis et je m'y attendais. J'avais toujours dit que cette affaire était un règlement de compte personnel. Heureusement, le juge du fond n'a pas suivi et il a prononcé la relaxe de Ras Bath. La justice a triomphé tout simplement. Je m'en réjouis pour Ras Bath, je m'en réjouis pour le Mali. »

Selon lui, la seconde procédure dans laquelle Ras Bath reste poursuivi est au contraire le signe d'une « instrumentalisation » et d'une « manipulation » de l'appareil judiciaire. L'avocat de Ras Bath va, à nouveau, demander sa mise en liberté provisoire : « Mais il reste poursuivi pour les mêmes faits, c'est ce qui est extraordinaire ! Cela montre l'instrumentalisation et la manipulation qui a été faite par le procureur. Il l'avait poursuivi pour "simulation d'infraction". Pour les mêmes faits, pour avoir dit que Boubeye a été assassiné, il demande ensuite au juge de placer [Ras Bath, ndlr] sous mandat [de dépôt, ndlr] et de le poursuivre pour "association de malfaiteurs", "atteinte au crédit de l'État" et "crime à caractère raciste et religieux." Quel rapport ? Quel rapport ? Là également, nous allons saisir le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté et ensuite d'une requête aux fins de non-lieu. »

Rappelons enfin que Ras Bath a lui-même déposé plainte, il y a un peu plus d'un mois, contre le procureur du tribunal de la Commune IV de Bamako, Hamidou Touré.

