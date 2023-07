RDC: Chérubin Okende, proche de l'opposant Moïse Katumbi et ancien ministre, retrouvé mort

Le député congolais Chérubin Okende a été retrouvé mort au lendemain de sa disparition à Kinshasa. Le corps de cet ancien ministre, proche de l’opposant Moïse Katumbi, a été retrouvé criblé de balles dans sa voiture sur l’une des avenues principales de la capitale.

Le député et ancien ministre Chérubin Okende, le 25 février 2023, lors d’une conférence de presse à Kinshasa.

Publicité Lire la suite

Selon son parti, il avait disparu depuis mercredi après-midi. Chérubin Okende ancien ministre des Transports, avait quitté le gouvernement en décembre 2022. Et, il était attendu ce jeudi devant un juge de la Cour constitutionnelle concernant sa déclaration de patrimoine au moment de son départ.

Selon des proches, il s’était mercredi rendu à la Cour constitutionnelle pour déposer une demande de report de ce rendez-vous. Il proposait dans son courrier de déplacer cet entretien au 14 juillet. C’est à ce moment-là qu’il a disparu. Selon un responsable de son parti, Ensemble, son garde du corps, après avoir remis la lettre, aurait constaté l’absence de Chérubin Okende et de son véhicule.

La voiture a été retrouvé au petit matin dans une artère de la ville de Kinshasa. Avec un corps assis sur le siège conducteur, corps criblé de balles. La police scientifique est intervenue dans la matinée pour les relevés et le corps a été évacué vers la morgue de Kinshasa où sa famille est notamment venu le reconnaitre. Une enquête a été ouverte et l'on attend dans les prochaines heures, une déclaration de son parti politique, mais déjà cette mort suscite de nombreuses réactions dans la classe politique congolaise.

#RDC🇨🇩: Introuvable depuis hier, le député national Cherubin Okende, opposant et porte-parole du parti de @moise_katumbi a été retrouvé mort ce matin à bord de sa jeep sur l'avenue poids lourd, à Kinshasa. — Pascal Mulegwa (@pascal_mulegwa) July 13, 2023

Ce haut cadre et porte-parole de Ensemble pour la République, le parti politique de l’opposant Moïse Katumbi, Chérubin Okende avait été élu député national en 2018. Avant cela, il avait notamment dirigé le Front Social des Indépendants Républicains. Il intègre l’Union sacrée, la coalition mise en place par le président Félix-Antoine Tshisekedi puis il est nommé ministre d’État chargé des Transports en 2021. Un an plus tard, il quitte le gouvernement s’inscrivant pleinement dans l’opposition.

Sous le régime Kabila, il avait dirigé la compagnie aérienne nationale LAC (Lignes aériennes congolaises). Il avait également occupé le poste de vice-président de la Socico (Société civile du Congo) et avait participé à ce titre entre 2003 et 2006 au dialogue intercongolais organisé à Sun City et à Pretoria, en Afrique du Sud.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne