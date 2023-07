UE / Tunisie: nouveau voyage de dirigeants européens à Tunis

Ce dimanche 16 juillet, le président tunisien Kaïs Saïed reçoit à nouveau à Tunis une délégation de trois dirigeants européens : Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Cette délégation est la même que celle qui s’est déjà rendue à Tunis le 11 juin dernier. Une proposition d’accord est plus que jamais sur la table avec une proposition d’aide de l’UE à hauteur de neuf cents millions d’euros à long terme et cent-cinquante millions à court terme. Lever de rideau.

Le président tunisien Kaïs Saïed en compagnie de Giorgia Meloni, Ursula van der Leyen et Mark Rutte à Tunis le 11 juin 2023. AP - Slim Abid

Avec notre correspondante à Bruxelles, Pierre Benazet C'est la cheffe du gouvernement italien qui a enclenché les pourparlers avec la Tunisie et il faut croire que le soutien de Mark Rutte et Ursula von der Leyen ont permis aux Européens de constituer un trio convaincant. Ils n'ont pas réussi à obtenir du président Kaïs Saïed des avancées suffisantes pour conclure un accord avant le sommet européen du 29 juin, mais ils ont poursuivi de manière poussée les discussions, soulignait le Premier ministre néerlandais. Kaïs Saïed a beau avoir répété qu'il récusait les diktats du Fonds monétaire international et qu'il ne voulait pas être le garde-frontière de l'Europe, la Commission européenne espère ouvertement finaliser ce dimanche un mémorandum d'accord. Cinq piliers sont prévus dans cet accord dont assistance macro-financière, commerce et investissement ou transition énergétique. Il y a aussi ce fameux volet migratoire et les Européens sont accusés par des ONG de vouloir sous-traiter la gestion des migrations à un régime que l'UE critiquait il y a quelques mois pour les mauvais traitements des migrants subsahariens. À lire aussiTunisie: l'UE propose un «partenariat renforcé» conditionné, en partie, à un accord avec le FMI