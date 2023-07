Cameroun: des séparatistes incendient un bâtiment près de la résidence de feu John Fru Ndi

Des séparatistes camerounais ont incendié un bâtiment près de la résidence du défunt président du Front social démocrate (SDF), John Fru Ndi, mort le 12 juin 2023. L'information a été révélé samedi 15 juillet dans un communiqué par l'ex porte-parole du parti, Jean Robert Wafo. L'incident s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi à Baba dans la région du Nord-Ouest anglophone, à quelques jours des obsèques de l'opposant historique.

Après cet incident, Joshua Osih, vice-président du SDF, accuse les séparatistes de vouloir perturber la préparation des funérailles de John Fru Ndi. « Nous pensons qu'il est inacceptable de vouloir faire croire à l'opinion publique qu'en essayant d'empêcher les obsèques d'avoir lieu, on lutterait favorablement pour une cause », réagit-il au micro de Christina Okello.

« Nous ne savons pas très bien pourquoi ils s'en prennent avec autant d'ardeur au président John Fru Ndi et au SDF, qui est pourtant dans l'opposition. Si ces séparatistes voulaient dialoguer avec qui que ce soit, ils s'y seraient pris autrement qu'en essayant de se faire remarquer avec cet incident », poursuit Joshua Osih.

Le député camerounais parle d'un « très bon avertissement ». « Nous voyons maintenant ce qu'ils veulent faire. Cela nous permet d'être encore plus sur nos gardes. Mais cela n'enlève en rien toutes les dispositions prises par la famille, par le parti et par l'État du Cameroun pour faire en sorte que ces obsèques se passent sans problème », conclut-il. Les obsèques de John Fru Ndi se dérouleront à la fin du mois à Yaoundé, Bamenda et à Baba.

