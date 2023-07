Gabon: la société civile s’insurge contre les modifications du code électoral en catimini

Au Gabon, l’Assemblée nationale et le Sénat - en vacances parlementaires depuis le 14 juillet - ont adopté à la surprise générale et avant leur départ des modifications du code électoral.

Selon l’opposition qui est montée au créneau, les nouvelles modifications suppriment « l’enveloppe poubelle » dans laquelle l’électeur laissait les bulletins des candidats pour qui il n’avait pas voté, empêchant ainsi l’électeur de sortir avec le bulletin des candidats en question. Autre modification, celle ne permettant plus à tous les candidats d’avoir leurs représentants dans les bureaux de vote. Samedi 15 juillet, la société civile a condamné cette modification et se réserve le droit de saisir la Cour constitutionnelle.

Joint par RFI, Georges Bruno Ngoussi, président du Consortium de la société civile pour la transparence électorale et de la démocratie (COTED) affirme que « L’heure est grave. L’heure est grave parce que le Gabon est le seul pays au monde qui puisse modifier les règles du jeu pendant le match. Les candidats ont posé leur candidature en fonction de la première loi et voilà que deux jours après, on modifie la même loi. D’autres candidatures vont être posées, ce dimanche 16 juillet, elles seront régies par la nouvelle loi, pour une même élection. Mais on va où ? »

Lorsque justement, en face, on dit que c’est pour adapter le Code électoral aux conclusions de la récente concertation politique, le président du COTED rétorque : « Cela n’a rien à voir avec ce qu’ils ont dit à la concertation, d’après ceux qui étaient là-bas. Nous sommes très très choqués du fait qu’il y a le nombre de représentants dans les bureaux de vote qui sont réduits à deux, pour la majorité et pour l’opposition. Les candidats indépendants n’ont droit qu’à un représentant. C’est pourquoi nous nous réservons de déposer un recours à la Cour constitutionnelle. »

À la question de savoir si ce n’est pas trop tard, Georges Bruno Ngoussi ajoute : « Nous allons tout faire pour que nos revendications soient entendues »

