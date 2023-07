Gabon: 27 candidatures déposées pour la présidentielle, des milliers pour les législatives et locales

Les postulants pour les élections présidentielle, législatives et locales du 26 août au Gabon avaient jusqu'au dimanche 16 juillet à 18 heures pour déposer leurs dossiers de candidature. Selon une source proche du Centre gabonais des élections (CGE), 27 dossiers de candidature à la présidentielle ont été enregistrés, dont deux femmes. Il n’y a plus de délai de grâce. Les listes pour ces élections prévues le même jour sont closes. Reportage au siège du CGE lors des dernières minutes de dépôt.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Il ne reste plus que trois minutes avant la fermeture des bureaux ce dimanche. Honorine Assengone, opposante, arrive en sueur juste avant 18 heures. « Le dossier n'est pas totalement complet, voilà pourquoi on est arrivé un peu en retard », glisse-t-elle.

Christophe Boussamba réside à Port-Gentil. Candidat à la députation, il a décidé de venir déposer son dossier à Libreville. Et cela fut un vrai périple. Il s'explique : « Je suis tellement essoufflé ! Parce que je suis parti de Port-Gentil, et là-bas, c'est compliqué car on n'a pas pu obtenir tout ce qu'il fallait. »

Virginie Mounanga, elle, tient son récépissé de dépôt à la main. Elle est « soulagée et heureuse » car « le dossier est complet ». Beaucoup de candidats n’ont pas pu obtenir le certificat de déclaration des biens. C’est le cas de l’étudiant Giscard Mbeng Azo, candidat à la députation dans le département de l’Okano, dans le nord du Gabon : « Jusqu'à présent, je n'ai pas ma déclaration des biens. Je ne sais pas comment la Commission va prendre cela en compte. »

Toutes les candidatures enregistrées dans tout le pays seront centralisées à Libreville. Selon la loi, le CGE a jusqu’au 26 juillet, soit un mois avant le scrutin, pour publier la liste des candidats retenus.

