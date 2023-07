Visite attendue à Ndjamena du président de la RDC, facilitateur dans le dossier tchadien

Au Tchad, le président de la RDC, Félix Tshisekedi et facilitateur désigné de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) dans la crise tchadienne, est attendu à Ndjamena à partir de ce 17 juillet 2023, pour une visite de deux jours, une première depuis sa nomination en octobre 2022.

Le chef de l’État congolais arrive ce lundi soir et n’entrera dans le vif du sujet qu’à partir de ce mardi matin. Félix Tshisekedi aura d’abord un tête-à-tête avec le président de transition Mahamat Idriss Deby, suivi d’une réunion de travail élargie au gouvernement.

Le médiateur congolais aura ensuite une séance de travail avec le corps diplomatique accrédité dans la capitale tchadienne, avant une rencontre avec les leaders des partis politiques et de la société civile.

Nommé facilitateur dans la crise tchadienne par les chefs d’État de la CEEAC, il y a 9 mois, au lendemain de la répression sanglante des manifestations contre la transition du 20 octobre 2022, le président de la RDC avait dû reporter à plusieurs reprises sa visite au Tchad à cause notamment de la crise qui secoue l’Est de son propre pays.

Mais, entretemps, il a envoyé à plusieurs reprises son représentant spécial au Tchad et reçu des émissaires de Mahamat Idriss Déby, ainsi que de Succès Masra – l’un des plus farouches opposants tchadiens – qui lui avait alors transmis « une offre de réconciliation nationale dans la justice et l’égalité », selon ses termes.

On observe des crispations aujourd’hui au Tchad. Félix Tshisekedi a pour objectif, selon un de ses proches, « d’apaiser, de faire baisser les tensions afin d’aboutir à une fin de transition et des élections réussies » dans le pays. Succès Masra dit attendre de cette visite une réponse à sa proposition. Le porte-parole du président de transition, Brah Mahamat, parle d’« exigences irréalistes et irréalisables », tout en appelant l’opposant « à prendre le train en marche ».

