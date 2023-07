Cédéao: le trio Talon-Embalo-Tinubu se retrouve à Abuja avec nombre de sujets au programme

Suite au dernier sommet de la Cedeao, tenu à Bissau le 9 juillet, le Bénin, le Nigeria et la Guinée-Bissau avaient été désignés pour réfléchir et proposer des solutions face aux questions de sécurité dans la sous-région. La « troïka » composée de Patrice Talon, Umaro Sissoco Embalo et Bola Tinubu tient sa première réunion à Abuja au Nigeria ce mardi 18 juillet, chez le nouveau président en exercice de l’institution sous régionale.

Le président nigérian Bola Tinubu, ici à Abuja en mai 2023, accueille Patrice Talon, le président béninois, et Umaro Sissoco Embalo, le président bissau-guinéen, dans la capitale mardi 18 juillet. AP - Olamikan Gbemiga

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan Patrice Talon, le président béninois, et Umaro Sissoco Embalo, le président bissau-guinéen, ont retrouvé Mohamed Bazoum à Cotonou. Les deux chefs d'État sont arrivés lundi 17 juillet dans l'après-midi au Bénin. Dans la soirée, tous trois ont eu un dîner de travail pour préparer la première réunion de la « troïka » de la Cedeao composée de Patrice Talon, Umaro Sissoco Embalo et Bola Tinubu. Très peu de collaborateurs les accompagnent. Le Nigérien Bazoum est avec son directeur de cabinet. Le Bissau-guinéen Embalo est avec son conseiller diplomatique, l'expérimenté Léonardo Cabral. Patrice Talon voyage, quant à lui, avec son ministre des Affaires étrangères, en poste depuis peu. Selon nos informations, la rencontre devrait être l'occasion de travailler sur les conséquences du retrait de la Minusma du Mali, le financement d'une force Cedeao et la préparation du sommet extraordinaire des chefs d'État sur la sécurité avec les chefs d'état-major, ainsi que sur la situation dans les trois pays en transition que sont le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, comme l'indiquait le communiqué final du sommet du 9 juillet. La réunion est prévue pour durer quelques heures. Le président Bola Tinubu avait annoncé à Bissau devant ses pairs que le Nigeria était de retour et avait promis une implication forte de son pays. Il prépare activement avec ses pairs du Bénin, de Guinée Bissau et du Niger le premier sommet extraordinaire de son mandat a la tete de la Cedeao.