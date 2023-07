Cameroun: beaucoup de fierté lors de la mise en eau du barrage de la centrale de Nachtigal

Reportage

Au Cameroun, la future centrale hydroélectrique de Nachtigal entre dans sa dernière phase de construction. Une nouvelle étape a été franchie mardi 18 juillet. La société qui porte le projet, Nachtigal Hydro Power Compagny, a procédé à la mise en eau du barrage, équipement très important pour la production électrique camerounaise.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Nachtigal, Clémentine Pawlotsky

Quelques gouttes de champagne ont été versées en amont du barrage, dans les eaux du fleuve Sanaga. Mardi, rendez-vous était donné pour la mise en eau du barrage de la future centrale hydroélectrique de Nachtigal. Cette opération consiste à remplir pour la première fois le barrage afin de créer la retenue d’eau qui alimentera l’usine de production.

Construit à 65 kilomètres au nord-est de Yaoundé, sur les rives du fleuve Sanaga, le barrage de Nachtigal est un ouvrage-clé pour l’approvisionnement en électricité du Cameroun. Gaston Eloundou Essomba a eu le plaisir de tenir la bouteille de champagne ouverte pour l'occasion. Le ministre de l’Énergie et de l’Eau est venu célébrer l’étape franchie :

« C’est la mise en eau de l’ouvrage. C’est une étape fondamentale. Le canal va recevoir désormais de l’eau. (...) Cette étape permet également de tester tous les ouvrages de génie civil, leur étanchéité et après cela, on va passer certainement au mois d’octobre au test de la première machine. On va envoyer l’eau dans les turbines et vérifier que la production et effective. »

Le barrage hydroélectrique de Nachtigal, en amont du fleuve Sanaga. © Clémentine Pawlotsky/RFI

Lancé en 2019, ce chantier doit s’achever en 2024. Pendant les périodes de construction les plus denses, il a mobilisé jusqu’à 4 000 travailleurs. Et chez les ouvriers, la fierté est palpable. Chacun mesure le travail abattu. Parmi eux, le chef d’équipe Yannick Christian Ndjike confie :

« C’est une joie énorme. Mais je peux vous dire que nous avons travaillé avec beaucoup d’abnégation. C’est un dur labeur. Il faut travailler abondamment. Il faut donner au-delà de ses tripes pour pouvoir réaliser ce que vous voyez aujourd’hui. »

À sa mise en service, Nachtigal deviendra la centrale électrique la plus puissante du Cameroun. Elle fournira près de 30% de la consommation en électricité dans un pays où la demande reste largement supérieure à l’offre.

[𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗘𝗘𝗞]

Clôturons cette semaine avec un parcours des 3.3km du canal d’amenée de l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal, dont le remplissage a débuté il y’a un mois.



Excellent week-end à vous!#AménagementHydroélectrique #Nachtigal #NHPC #Energie pic.twitter.com/7AMFjxHjMo — NACHTIGAL HYDRO POWER COMPANY (@NHPC_Officiel) July 10, 2023

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne