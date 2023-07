Centrafrique: un cadre de Wagner assure que les activités du groupe se poursuivent dans le pays

Alexandre Ivanov, un des principaux lieutenants du chef de Wagner, a répondu ce 17 juillet 2023 aux « rumeurs de vente contrainte des activités commerciales liées à Evgueni Prigojine en Afrique ». « Rumeurs » faisant suite à la rébellion avortée du groupe paramilitaire contre Moscou du 24 juin dernier. Dans un message posté sur Telegram, il a notamment assuré que « les entreprises associées à des investissements russes continuent d’opérer » en Centrafrique. Explications.

Alors que le sort de Wagner et de son chef Evgueni Prigojine sont encore en balance à Moscou, le groupe de mercenaires russes affirme que ses activités sécuritaires et économiques en Centrafrique se poursuivent.

Dans un message posté ce 17 juillet 2023 sur le canal Telegram de la Communauté des officiers pour la sécurité internationale (Cosi), un des principaux lieutenants de Prigojine assure que les entreprises de Wagner continuent de tourner. Mais il laisse filtrer des inquiétudes et des critiques à l'égard des autorités russes.

« L’intégration d’entreprises russes en Afrique est principalement la réussite d’Evgueni Prigojine »

Alexandre Ivanov dit vouloir ainsi répondre aux nombreuses questions qui lui sont posées sur « les rumeurs de vente contrainte des activités commerciales liées à Evgueni Prigojine en Afrique », en particulier ses « actifs dans le domaine minier ». « J’espère qu’elles ne seront pas confirmées ou qu’elles n’affecteront pas la présence russe sur le continent » écrit-il. « L’intégration en profondeur d’entreprises russes en Afrique est principalement la réussite d’Evgueni Prigojine, et pourrait s’arrêter de manière peu glorieuse. C’est mauvais, car il y avait encore de grandes perspectives », selon lui.

Alexandre Ivanov se permet par ailleurs une critique du gouvernement russe : « J’espère que le prochain forum Russie-Afrique [prévu à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet, Ndlr] sera moins glamour et bien plus efficace que celui de 2019. »

« Les entreprises associées à des investissements russes continuent d’opérer »

Pour ce qui est de la Centrafrique, le chef de la Cosi assure qu’il n’y a aucun changement dans la coopération : « Les entreprises associées à des investissements russes continuent d’opérer, les structures humanitaires créées avec la Russie sont ouvertes, la Maison russe fonctionne », ajoute-t-il, en référence à cet institut dont le directeur, Dimitri Sityi, chef des activités informationnelles du groupe à Bangui, aurait quitté la Centrafrique la semaine dernière selon le journal Le Monde.

Parmi les principales compagnies liées à Wagner opérant en RCA : Lobaye invest, Midas ressources, Diamville ou Bois rouge, contrôlent des pans entiers des secteurs de l’or, du diamant ou du bois.

Sur le plan sécuritaire, Alexandre Ivanov affirme que « le travail des instructeurs continue et les rotations nécessaires du personnel sont en cours »

La COSI avait affirmé le 16 juillet que « plusieurs centaines de combattants expérimentés » étaient arrivés à Bangui pour assurer la sécurisation du référendum du 30 juillet, ce qui n’a pu être confirmé de source indépendante.

Il y a deux semaines, des informations avaient fait état du départ de plusieurs centaines de mercenaires, pour des raisons indéterminées.

