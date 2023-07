Kenya: de nouvelles manifestations attendues malgré les dernières violences meurtrières

Les tensions persistent entre le camp du président William Ruto et celui de l'opposant Raila Odinga. Ce dernier a lancé un mouvement de contestation et appelé à des manifestations les 19, 20 et 21 juillet pour demander l’abrogation de la nouvelle loi de finances, qu’il considère punitive. Au moins neuf personnes ont été tuées la semaine dernière, et six autres la semaine précédente. Les appels à l’apaisement se multiplient, mais les deux camps continuent de s’attaquer par discours interposés.

Des manifestants anti gouvernement s'opposant aux forces de l'ordre dans le quartier Mathare à Nairobi, au Kenya, le 12 juillet 2023. AP

