Tchad: le référendum constitutionnel fixé au 17 décembre, son chronogramme dévoilé

Au Tchad, le référendum constitutionnel aura finalement lieu le 17 décembre 2023, a annoncé la commission nationale chargée de son organisation (Conorec), qui a par ailleurs dévoilé les dates des grandes échéances avant ce scrutin.

Au Tchad, après avoir tablé sur un référendum qui devait être organisé à la mi-septembre, la Commission nationale chargée de l’organisation du référendum constitutionnel (Conorec) vient de rendre public son chronogramme définitif.

C'est un défi d'organiser ce scrutin avant la fin de l’année : les Tchadiens sont appelés aux urnes le 17 décembre 2023 pour dire oui ou non au projet de Constitution construit sur un État unitaire décentralisé, au grand dam de fédéralistes qui se disent floués.

Un million de nouveaux inscrits sur les listes électorales attendus

Première étape vers ce référendum : l’enrôlement des électeurs en vue de la révision des listes électorales du fichier biométrique, utilisées lors de la dernière présidentielle d’avril 2021. Il doit débuter la semaine prochaine.

C’est une étape cruciale qui va concerner uniquement les Tchadiens qui viennent d’atteindre les 18 ans ou qui ne figuraient pas sur les listes électorales d’il y a deux ans. Ceux qui étaient déjà inscrits ne sont pas concernés par cette opération, précise la Conorec, qui s’attend à un million de nouveaux inscrits.

Elle a donc prévu de les enrôler en deux temps : d’abord dans les sept provinces méridionales qui sont les plus peuplées du pays, et cela du 24 juillet au 7 août ; puis ce sera du 23 août au 6 septembre le tour des 16 autres provinces restantes ainsi que des Tchadiens qui vivent dans 15 pays étrangers, en Afrique, Asie, Europe et sur le continent américain.

Preuve que le temps leur est compté, les agents d’enrôlement -qui viennent à peine d’être sélectionnés- sont censés débuter ce 18 juillet une formation qui va durer 48 heures, selon la Conorec.

Une campagne électorale du 25 novembre au 15 décembre

Le nouveau fichier électoral est attendu le 12 novembre, quelques jours avant le début d’une campagne électorale en faveur du « oui » ou du « non » qui va durer 20 jours : du 25 novembre au 15 décembre.

Puis ce sera le jour J, fixé au 17 décembre pour quasi l’ensemble des Tchadiens. Les nomades, les forces de défense et de sécurité et autres Tchadiens de l’étranger, eux, auront voté la veille.

La Conorec compte proclamer les résultats provisoires le 26 décembre, avant de les transmettre à la Cour constitutionnelle pour validation.

